Футбол

Эмери пообещал болельщикам «Арсенала» несколько громких трансферовМатч ТВ 00:59

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не исключил, что в ближайшее время команда подпишет несколько топовых игроков.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Унай Эмери: «Наша цель — приобрести трех-четырех игроков»

Матч ТВ03:07

Унаи Эмери: Цель «Арсенала» – подписать трех-четырех игроков

Советский спорт03:10

Эмери пообещал громкие трансферы «Арсенала» в ближайшее время

Спорт-Экспресс02:23

Унаи Эмери: «Наша цель — приобрести трех-четырех игроков»

Sportbox.RU03:07

Эмери: «„Арсенал“ может сделать несколько громких трансферов в ближайшие дни»

Sport24.ru01:23

Эмери: в ближайшие дни будет 3-4 громких трансфера

Чемпионат01:52

Эмери: «„Арсенал“ может подписать 3-4 очень дорогих игроков»

Soccer.ru02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Кремле обеспокоены задержанием матери за покупку лекарства для сына

В Кремле пообещали разобраться с ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в РФ лекарство для больного сына, о задержании которой сообщалось.
Обновлено в 09:11
Политика

Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

Обновлено в 06:28
Финансы

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол

«Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере

Обновлено в 08:59
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

Обновлено в 04:54
Политика

Володин предложил внести поправки в Конституцию России

В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались

Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

Обновлено в 09:26
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Футбол

Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро

Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

ФК «Челси» представил новую выездную форму

Обновлено в 07:37
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 представлен официально

Обновлено в 08:50
Происшествия

Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Транспорт

В Москве начали строительство семи станций Коммунарской линии метро

В Москве запустили строительство семи станций Коммунарской линии метро. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:23
Общество

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Авто

Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris

Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.
Обновлено в 07:42
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики.
Обновлено в 09:14
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Стас Садальский «состарил» и «омолодил» Татьяну Васильеву

Сперва Садальский выложил коллаж из своих фотографий, на одной из которых он искусственно омоложен, а на второй – искусственно состарен.
Обновлено в 06:21
Футбол

Сын Тихонова продолжит карьеру в молодежке «Химок»

Минувший сезон сын Андрея Тихонова провел в «Крыльях Советов», сыграв один матч в чемпионате России и 19 — за молодежную команду.
Обновлено в 08:48
Музыка

Киркоров матом послал Бузову спеть дуэтом с Басковым

Послав Бузову матом, поп-король предложил ей идти с такими композициями к его «закадычному дружку» Николая Баскову.
Обновлено вчера в 10:36
Технологии

Роскачество не получало претензий от компании «Доктор Веб»

В Роскачестве рассказали, что в организацию не поступали никакие претензии относительно результатов исследования антивирусных программ.
Обновлено в 05:51
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное