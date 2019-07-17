Футбол
Эмери пообещал болельщикам «Арсенала» несколько громких трансферовМатч ТВ 00:59
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не исключил, что в ближайшее время команда подпишет несколько топовых игроков.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Московскую станцию метро «Стахановская» оформят в духе конструктивизма
Станцию метро "Стахановская" Некрасовской линии московского метро оформят в духе конструктивизма, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 03:21
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:21
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Общество
75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев
Обновлено в 03:21
Наука
Перестройка хроматина мало повлияла на активность генов внутри него
Немецкие исследователи обнаружили, что у плодовой мушки Drosophila melanogaster после масштабной перестройки трехмерной структуры хроматина уровень экспрессии многих генов остается таким же, как и до нее.
Обновлено в 02:37
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске
В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
Обновлено в 02:14
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Тарзан восхитил поклонниц новым фото в красных плавках
На новом кадре 49-летний Сергей Глушко позирует в плавках, показывая накаченное тело. Фоном для снимка стал залив и горы.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Игры
Ubisoft объявила список игр, доступных по подписке
Издатель игр Ubisoft анонсировала полный перечень игр, которые будут доступны в рамках их нового сервиса подписок Uplay+.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц»
В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Экс-тренер «Зари» высказался о переезде украинцев в Россию
Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о том, что некоторые украинские игроки переезжают в Россию, чтобы выступать в российском чемпионате, передает Xsport.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Обновлено в 01:53
Хоккей
«Кто-то мне хочет заткнуть рот и говорит, что я стал американцем. В ответ только смеюсь!» Задоров отвечает Плющеву и Назарову
Кто-то даже писал, что Задоров продешевил, что его агент ошибся, а ваша цена — $4 млн.
Обновлено в 02:00
Общество
Свыше 4% месячной нормы осадков выпало в Москве за день
В районе Ленинградского шоссе в столице за день выпало более 4% месячной нормы осадков, с начала июля в Московском регионе пока наблюдается дефицит по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено 15 июля в 05:08