Футбол
Эмери подтвердил, что Рэмзи уходит из «Арсенала»Нева Спорт 03:02
Александр Ляказетт
|14′
|37′
Давид Луиз
Лоран Косельни
|39′
|63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|67′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
|68′
|68′
Виллиан
Оливье Жиру
Эктор Бельерин
Мохамед Эль-Ненни
|72′
|80′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
|90′+5′
Росс Баркли
|37%
|Владение мячом
|63%
|75%
|Процент точных передач
|87%
|4
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|6
|19
|Отборы
|13
|13
|Фолы
|15
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 4‑3‑1‑2
19
Лено
4
Эль-Ненни
5
Папастатопулос
6
Косьельни
31
Колашинац
11
Торрейра
34
Джака
15
Мэйтленд-Найлс
29
Гендузи
17
Ивоби
14
Обамеянг
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
20
Хадсон-Одои
10
Азар
18
Жиру
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери подтвердил информацию о возможном уходе из клуба валлийского полузащитника Аарона Рэмзи. По словам Эмери, его разговор с Рэмзи состоялся три месяца назад, и они приняли окончательное решение, а клуб не в силах что-то сделать.
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