Футбол
Эмери подтвердил, что «Арсенал» хочет приобрести ПепеСпорт-Экспресс вчера в 17:57
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.
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Происшествия
В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект об альтернативном наказании для водителей, оставивших место дорожной аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов документа главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Политика
Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
В Молдавии сняли запрет на поездки парламентариев и членов правительства в Россию, который действовал с марта 2017 года.
Обновлено в 02:39
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 03:11
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
28 июля в Кванджу (Южная Корея) подошел к концу чемпионат мира по водным видам спорта, ставший одним из самых успешных турниров для сборной России по плаванию за последнее время.
Обновлено в 03:04
Общество
Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих
От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний (73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Обновлено в 01:38
Общество
Стало известно отношение россиян к электронным паспортам
Ранее, 17 июля, вице-премьер Максим Акимов показал образец будущих электронных паспортов россиян размером с пластиковую банковскую карту.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Политика
Данилюк: ВПК Украины находится в упадке из-за коррупции
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны находится в упадке из-за коррупции.
Обновлено в 03:18
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибло 65 человек
В результате погибло 65 человек, еще как минимум десять получили ранения.
Обновлено вчера в 20:49
Музыка
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву
Обновлено в 01:55
Общество
К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
ОТРК «Искандер» начали учения на забайкальском полигоне «Цугол»
Личному составу ВВО предстоит в ходе учений выполнить инженерное оборудование позиций для ОТРК «Искандер» на неподготовленной местности с целью маскировки ракетных комплексов и организации полевых командных пунктов.
Обновлено в 03:07
Спорт
Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
Олимпийская чемпионка американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на чемпионате США, который проходил в Де-Мойне (штат Айова).
Обновлено в 00:56
Гаджеты
Все модели iPhone в следующем году получат модем 5G
Уточним, речь идёт о трёх моделях: преемниках iPhone XS, XS Max и XR, тогда как в Сети уже были слухи о том, что Apple выпустит ещё и обновлённый iPhone 8. Такой аппарат вряд ли получит поддержку 5G.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество
Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России
Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено 27 июля в 12:04
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Финансы
Рубль останется под давлением до заседания ФРС в среду
Индексы Китая и нефть торгуются в незначительном минусе в преддверии начала нового раунда торговых переговоров и заседания ФРС США в среду.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07