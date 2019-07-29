Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Армия и оружие Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.

Происшествия Алексея Навального выписали из больницы Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест.

Энергетика «Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

Политика В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Автоспорт Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.

Политика В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

Происшествия В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.

Политика В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов "Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.

Происшествия В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум и закрутил новый роман По современным меркам, отношения между Петровым и Старшенбаум длились долго – целых 3 года.

Политика В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.

Общество Милонов предложил наказывать за одежду с нецензурными надписями Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять на исправительные работы людей, появляющихся в общественных местах в одежде со словами, схожими по написанию или звучанию с нецензурными.

Наука Ученые: Обнаружена связь между ожирением и ослабленным иммунитетом Научные сотрудники Университета штата Юта обнаружили связь между ослабленной иммунной системой и ожирением.

Армия и оружие Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана Власти Индии начали сомневаться в целесообразности закупок американских беспилотных аппаратов RQ-4 Global Hawk после того, как в июне Иран сумел сбить один такой дрон над Персидским заливом, пишет Hindustan Times.

Футбол На «Ювентус» могут подать в суд из-за неучастия Роналду в матче со звездами корейской лиги Матч "Ювентуса" со сборной К-лиги состоялся 26 июля и завершился вничью - 3:3. После игры руководство К-лиги извинилось перед фанатами за неучастие Роналду.