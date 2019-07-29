Футбол

Эмери подтвердил, что «Арсенал» хочет приобрести ПепеСпорт-Экспресс вчера в 17:57

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.
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Эмери назвал, какие позиции «Арсенал» намерен усилить перед сезоном

Sport24.ru02:27

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Источник: «Арсенал» еще не договорился о переходе Пепе

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Эмери рассказал о потенциале возможного новичка «Арсенала» Пепе

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Эмери: «Пепе - очень классный футболист»

Евро-футбол.ру02:29

Эмери о Николя Пепе: «Он очень хороший игрок»

Sports.ruвчера в 15:37
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 08:00, Вашингтон
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Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
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Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

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В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга

Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Автоспорт

Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач

Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.
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В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
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Фанаты «Реала» накинулись на болельщика «Барселоны» с футболкой Месси

Обновлено в 07:46
Происшествия

В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии

Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
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В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию

Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
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Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
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В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
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Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум и закрутил новый роман

По современным меркам, отношения между Петровым и Старшенбаум длились долго – целых 3 года.
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В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке

Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять на исправительные работы людей, появляющихся в общественных местах в одежде со словами, схожими по написанию или звучанию с нецензурными.
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Армия и оружие

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Матч "Ювентуса" со сборной К-лиги состоялся 26 июля и завершился вничью - 3:3. После игры руководство К-лиги извинилось перед фанатами за неучастие Роналду.
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Volvo отзывает 4,5 тыс. машин в России из-за возможности расплавления впускного коллектора двигателя. Это может привести к возгоранию.
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