Футбол

Эмери пнул бутылку и попал в болельщика «Брайтона»
Евро-футбол.ру
16:28

"Арсенал" не смог обыграть "Брайтон" в гостевом матче 19-го тура АПЛ (1:1). Экспрессивный наставник лондонцев Унаи Эмери после неудачных действий своих подопечных с досады ударил по бутылке с водой на кромке поля, и она полетела в сторону болельщиков.
Евро-футбол.ру16:28

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Эмери попал бутылкой в болельщика. Но потом извинился лично и на пресс-конференции

Sport24.ru16:41

Унаи Эмери: «Команда хорошо поработала, несмотря на то, что нам так и не удалось победить»

Sportbox.RU17:49

Эмери: «Арсенал» обыграл бы «Брайтон», если бы реализовал моменты в первом тайме

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Sports.ru16:10

Эмери – о ничьей с «Брайтоном»: «Я немного расстроен»

Бомбардир.ру14:50
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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