Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» заявил, что не хотел бы играть с «мерсисайдцами».

Эмери не хотел бы играть против «Ливерпуля»

Шоу-бизнес Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».

Шоу-бизнес Алексей Чумаков снялся в откровенном клипе без Юлии Ковальчук Уже завтра Алексей Чумаков презентует ремейк на знаменитую песню «Я не могу без тебя».

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Авто Новая Toyota Majesty: самый роскошный Hiace В основе Majesty лежит самый компактный вариант микроавтобуса Toyota Hiace — с короткой базой и низкой крышей.

Экономика НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России "По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Политика Мефедова и Долженкова освободили из николаевского СИЗО Напомним, что куликовцев Долженкова и Мефедова удерживают с мая 2014 года.

Происшествия Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова» Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.

Шоу-бизнес Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

Игры Зомби и наноботы: Tencent анонсировала Synced: Off Planet В преддверии открытия игровой выставки gamescom 2019 китайская компания Tencent анонсировала новый проект, над которым работает её шанхайская студия NEXT.

Армия и оружие Американские военные выполнят наблюдательный полет над Россией Американские военные выполнят на самолете ОС-135Б наблюдательный полет над территорией России.

Политика Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Марселе, откуда российского лидера на вертолете доставят в летнюю резиденцию главы Франции форт де Брегансон.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.