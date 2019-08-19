Футбол
Эмери не хотел бы играть против «Ливерпуля»Спорт-Экспресс 07:32
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» заявил, что не хотел бы играть с «мерсисайдцами».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
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Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
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Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк
После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.
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Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве
Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».
Обновлено в 11:07
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«Издержки будут снижены в 100 раз». Бутерин — о будущем Ethereum
Если крупная организация захочет присоединиться — все станет только хуже.
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Алексей Чумаков снялся в откровенном клипе без Юлии Ковальчук
Уже завтра Алексей Чумаков презентует ремейк на знаменитую песню «Я не могу без тебя».
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Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Авто
Новая Toyota Majesty: самый роскошный Hiace
В основе Majesty лежит самый компактный вариант микроавтобуса Toyota Hiace — с короткой базой и низкой крышей.
Обновлено в 10:39
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Мефедова и Долженкова освободили из николаевского СИЗО
Напомним, что куликовцев Долженкова и Мефедова удерживают с мая 2014 года.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
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Армия и оружие
Сирийская армия вышла на подступы к Хан-Шейхуну
Правительственные силы развивают наступление на южных подступах.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Игры
Зомби и наноботы: Tencent анонсировала Synced: Off Planet
В преддверии открытия игровой выставки gamescom 2019 китайская компания Tencent анонсировала новый проект, над которым работает её шанхайская студия NEXT.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Американские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские военные выполнят на самолете ОС-135Б наблюдательный полет над территорией России.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Марселе, откуда российского лидера на вертолете доставят в летнюю резиденцию главы Франции форт де Брегансон.
Обновлено в 10:49
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Наука
Физики открыли новое состояние материи
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Театры
Труппе Волковского театра представили нового худрука
В понедельник, 19 августа, труппе Волковского театра представили нового художественного руководителя Сергея Пускепалиса.
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