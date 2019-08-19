Футбол

Эмери не хотел бы играть против «Ливерпуля»Спорт-Экспресс 07:32

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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 3-го тура АПЛ против «Ливерпуля» заявил, что не хотел бы играть с «мерсисайдцами».
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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