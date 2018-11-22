Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне
Чемпионат
11:21

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Чемпионат11:21

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Эмери: «Цель „Арсенала“ — попасть в топ-4 в АПЛ»

Sport24.ru22:21

Эмери назвал цель «Арсенала» на сезон

Спорт-Экспресс14:10

Эмери рассказал о целях «Арсенала» на сезон

Sportbox.RU12:58

Эмери рассказал о целях «Арсенала» на сезон

Матч ТВ12:58

Эмери назвал главную задачу «Арсенала» на сезон

LiveSport.ru14:38

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Чемпионат11:21

Унаи Эмери: «Цель „Арсенала“ – попасть в топ-4, но это будет нелегко»

Sports.ru13:47
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Футбол

Оклад Мане в «Ливерпуле» вырос до 150 тыс. фунтов в неделю

Стали известны условия нового соглашения полузащитника Садьо Мане с «Ливерпулем». Контракт с 26-летним сенегальцем продлен до 2023 года.
Обновлено в 22:09
Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Обновлено в 22:46
Футбол

IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.
Обновлено в 22:56
Футбол

Хави: «Не вижу ни единого шанса на возвращение Неймара в „Барселону“»

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави скептически относится к слухам о возможном возвращении нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 23:00
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 20:38
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 22:48
Футбол

Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Немецкий футбольный музей в Дортмунде провел голосование, по итогам которого были отобраны футболисты для символической сборной Зала славы немецкого футбола.
Обновлено в 21:40
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено в 15:36
Футбол

Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

Обновлено в 20:47
Футбол

Глеб установил рекорд среди белорусов по количеству матчей за карьеру

Ранее экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» делил первую строчку рейтинга с Александром Юревичем, закончившим карьеру игрока в 2017 году.
Обновлено в 22:18
Футбол

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

Олимпиакос на своей площадке нанес первое поражение Реалу в нынешнем сезоне Евролиги.
Обновлено в 16:34
Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено в 21:35
Футбол

УЕФА назвал страны-обладатели наград Fair Play

УЕФА определил три страны, которые стали обладателями наград Fair Play по итогам сезона-2017/18: Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова.
Обновлено в 21:29
Футбол

«Челси» может подписать 20-летнего игрока «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может перебраться в Англию. Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Челси».
Обновлено в 21:15
Футбол

«Бавария» — Дрогба: «Однажды ты разбил наши сердца, но мы поздравляем тебя с великолепной карьерой»

«Бавария» поздравила Дрогба с прекрасной карьерой.
Обновлено в 15:58
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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