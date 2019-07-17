Футбол
Эмери: лондонский «Арсенал» настроился на несколько громких трансферовNews.ru 04:49
Наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что команда может совершить в ближайшее время ряд громких трансферов. По его словам, речь идёт о «больших игроках», способных сразу усилить состав.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Происшествия
СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова
Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Космос
Toyota и JAXA объединяют усилия для создания пилотируемого лунохода
В марте нынешнего года, напомним, Toyota и JAXA представили концепцию пилотируемого лунохода.
Обновлено в 07:39
Политика
Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии
Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
Обновлено в 07:55
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.
Обновлено в 02:32
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты
Xiaomi выпустила Redmi K20 Pro в золотом корпусе за $7000
Сегодня на индийском рынке компания Xiaomi выпустила серию смартфонов Redmi K20 и K20 Pro, а также специальную версию из золота и бриллиантов – Redmi K20 Pro Signature Edition.
Обновлено в 07:46
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Космос
Российский робот «Федор» получил новое имя перед полетом в космос
"Специалисты корпорации провели оценку функционирования систем робота, протестировали очки виртуальной реальности и экзоскелет (костюм управления, который надевает оператор), а также проверили выполнение роботом операций, которые робот-аватар будет выполнять на борту Международной космической станции", - рассказали в "Энергии".
Обновлено вчера в 20:22
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Музею Пушкина в Вяземах передали пианино и рояль, изъятые по делу экс‑министра Кузнецова
Фирмы C. Bechstein и Seiler являются немецкими компаниями, которые уже 150 лет создают инструменты для профессионалов своего дела и зарекомендовали себя на мировом рынке искусства.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Кто ответит за крушение «Боинга» над Донбассом
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в «Русалочке»
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В Калининградской области построили новый военный аэродром
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на новом аэродроме в Калининградской области завершили работы по оборудованию дренажной системы, проведены сети электроснабжения и освещения, а также системы связи.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег
Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34