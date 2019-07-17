Футбол

Эмери: лондонский «Арсенал» настроился на несколько громких трансферовNews.ru 04:49

Наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что команда может совершить в ближайшее время ряд громких трансферов. По его словам, речь идёт о «больших игроках», способных сразу усилить состав.
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Эмери: «„Арсенал“ может сделать несколько громких трансферов в ближайшие дни»

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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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