Эмери: «„Арсенал“ здорово отреагировал на пропущенный мяч»ProstoProSport 18:18

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после победы над испанской «Валенсией» в первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы похвалил подопечных.

Происшествия В Токио беспилотник привлек внимание полиции Беспилотник в небе первым заметил сотрудник полиции, патрулирующий территорию императорского дворца, затем летательный аппарат со светящимися огоньками заметили в квартале Касумигасэки, где расположены основные министерства, и в том числе канцелярия премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Происшествия В Волхове дерево упало на «Рено» и убило пассажира В Волхове дерево упало на «Renault Logan» и убило пассажира. Авария произошла на улице Гагарина в районе 2 часов дня.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».

Общество Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.

Экономика Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году Мировые центральные банки за первую четверть 2019 года закупили 145,5 тонн золота.

Гаджеты Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.

Происшествия В Петербурге на складе произошёл пожар В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в помещениях склада. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.

Происшествия Министр экономики Дагестана заключен под стражу Задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по решению суда заключили под стражу.

Политика Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.

Происшествия Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).

Происшествия Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.

Политика Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.

Происшествия Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.

Происшествия В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.

Происшествия В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в Одессе В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Происшествия Сторонника Навального арестовали за провокации на шествии в Петербурге Суд Невского района города Санкт-Петербурга признал виновными соратника Алексея Навального Александра Шуршева и координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова в организации несанкционированного публичного мероприятия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Армия и оружие В НАТО сменится верховный главнокомандующий силами в Европе В марте НАТО объявила о назначении командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Тода Уолтерса новым верховным главнокомандующим силами НАТО.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Происшествия В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Музыка Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении» Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".