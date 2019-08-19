Футбол
Эмери: «Арсенал» предпочел бы никогда не играть с «Ливерпулем»Sport24.ru 06:12
Предпочли бы и вовсе не играть против них. Нас ждет серьезное испытание, но здорово, что мы поедем на «Энфилд», имея в активе шесть очков. Наша цель — сократить отставания от «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:12, Ашберн
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Суд оставил под стражей двоих фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мен»
Кевин Смит снимет для потокового сервиса Netflix аниме-сериал, в основу которого ляжет шоу «Хи-Мен и властелины вселенной».
Обновлено в 04:07
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты
Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Общество
Беглов пообещал законодательно защитить парк Малиновка от застройки
Обновлено вчера в 04:24
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Новосибирской области в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
Авария произошла ночью в воскресенье. По данным МВД, микроавтобус Honda слетел в кювет. Один человек погиб, еще восемь пострадали.
Обновлено вчера в 22:30
Космос
Названо время почти полного уничтожения Земли
Международная группа астрономов определила точное время миграции газовых гигантов в Солнечной системе, которая произошла примерно 4,48 миллиарда лет назад.
Обновлено в 06:14
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина
На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Политика
Вашингтон ведет переговоры с окружением Мадуро
Представители Соединенных Штатов ведут тайные переговоры с ближайшим окружением законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 02:51
Театры
Труппе Волковского театра в Ярославле представили нового худрука
Новый художественный руководитель Ярославского академического театра драмы имени Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис представлен трудовому коллективу.
Обновлено в 06:31
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.
Обновлено в 01:37
Экономика
Реальные доходы россиян снова сократились
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3%, сообщает Счетная палата.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Xiaomi, Oppo и Vivo работают над конкурентом AirDrop
Новая технология сможет работать с оболочками MIUI (Xiaomi), ColorOS (Oppo) и FunTouchOS (Vivo) и будет использовать комбинацию Bluetooth и Wi-Fi для передачи файлов на скорости, предположительно, до 20 Мб / с, Бета-версия разработки станет доступна к концу августа 2019 года.
Обновлено в 06:48
Политика
Путин встретится с Макроном во Франции по вопросам Украины и Сирии
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина состоится в форте Брегансон в рамках переговоров.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения своего сына
Сегодня, 18 августа, сыну хоккеиста сборной России Сергею исполнился один год. Овечкин и Шубская отмечают день рождения сына.
Обновлено вчера в 16:48