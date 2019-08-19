Футбол

Эмери: «Арсенал» предпочел бы никогда не играть с «Ливерпулем»Sport24.ru 06:12

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Предпочли бы и вовсе не играть против них. Нас ждет серьезное испытание, но здорово, что мы поедем на «Энфилд», имея в активе шесть очков. Наша цель — сократить отставания от «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси».
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Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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