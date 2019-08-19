Футбол
Эмери: «Арсенал» предпочел бы никогда не играть с «Ливерпулем»Sport24.ru 06:12
Предпочли бы и вовсе не играть против них. Нас ждет серьезное испытание, но здорово, что мы поедем на «Энфилд», имея в активе шесть очков. Наша цель — сократить отставания от «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси».
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