Футбол

Эмболо перешел из «Шальке» в менхенгладбахскую «Боруссию»Матч ТВ 11:58

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе форварда «Шальке» Бреля Эмболо. Игрок сборной Швейцарии подписал контракт до июня 2023 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Форвард сборной Швейцарии Эмболо подписал контракт с менхенгладбахской «Боруссией»

Sport24.ru12:35

«Шальке» расстался с самым дорогим футболистом в своей истории

Советский спорт11:06

Эмболо перешел из «Шальке» в менхенгладбахскую «Боруссию»

РИА Новости11:23

Эмболо перешел из «Шальке» в менхенгладбахскую «Боруссию»

Матч ТВ11:58

Гладбахская «Боруссия» подписала форварда «Шальке» Эмболо

Sports.ru11:36

«Боруссия» М подписала Эмболо

Soccer.ru12:17

Эмболо перешел из «Шальке» в менхенгладбахскую «Боруссию»

Спорт-Экспресс10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Обновлено в 12:00
Авто

Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный двигатель от Nissan GT-R

На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.
Обновлено в 12:20
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
Обновлено в 12:46
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Политика

Грузия не впустит депутата Госдумы Сергея Гаврилова

Грузия запретила въезд депутату Госдумы РФ, президенту Межпарламентской ассоциации православия Сергею Гаврилову, который в ходе ассамблеи сел в кресло спикера грузинского парламента - и это стало отправной точкой международного скандала и митингов в Тбилиси.
Обновлено в 14:39
Политика

Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину

Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.
Обновлено в 08:33
Культура

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Общество

Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на слова Миллера о транзите российского газа

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера о транзите российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 12:52
Финансы

Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Джимми Картер заявил, что Россия помогла Трампу стать президентом

Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.
Обновлено в 14:26
Гаджеты

Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай

Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В США самолет врезался в жилой дом

Небольшой самолет гражданской авиации врезался в жилой дом в Хоуп Миллс в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Финансы

Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась по итогам мая 2019 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Банка России.
Обновлено в 14:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брель Эмболо
Швейцарский футболист
Швейцарский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Шальке 04» и сборной Швейцарии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное