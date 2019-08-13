Футбол
Эльяким Мангала стал игроком «Валенсии»Sport24.ru вчера в 20:18
Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала перешел в «Валенсию», сообщается на официальном сайте испанского клуба. 28-летний футболист достался «Валенсии» бесплатно. Мангала подписал с клубом контракт до лета 2021 года.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:02, Вашингтон
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Автоспорт
Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 07:58
Технологии
Verizon продаст Tumblr владельцу WordPress
Американская Verizon Communications намерена продать сервис микроблогов Tumblr корпорации Automattic.
Обновлено в 03:55
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено 11 августа в 01:07
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центра
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Культура
В Херсонесе открывается Международный фестиваль оперы и балета
Откроет фестиваль 13 августа сюита из балета Арама Хачатуряна «Спартак» с участием мировых звезд — Сергея Полунина (Россия), Осиэль Гюнео (Куба), Лауретты Саммерскейлы (Великобритания) и Цейзель Приски (Австрия).
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3
Глава военного ведомства Сергей Шойгу, в рамках своего визита в Центральный военный округ, в понедельник посетил Уралвагонзавод, где ознакомился с новыми разработками высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 03:56
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Политика
В Польше предложили ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»
В правительственном аналитическом центре Польши призвали создать в странах — членах ЕС национальные подразделения Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom) для борьбы с «российской дезинформацией».
Обновлено в 00:31
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Медведь убил грибника под Хабаровском
В поселке Сулук Хабаровского края грибник погиб при нападении медведя, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Обновлено вчера в 08:45
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40