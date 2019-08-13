Футбол

Эльяким Мангала стал игроком «Валенсии»Sport24.ru вчера в 20:18

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала перешел в «Валенсию», сообщается на официальном сайте испанского клуба. 28-летний футболист достался «Валенсии» бесплатно. Мангала подписал с клубом контракт до лета 2021 года.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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