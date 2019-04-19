Экономика
Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублейКоммерсантъ вчера в 12:00
Другой первый зампред ЦБ Сергей Швецов показал доход в 79,7 млн руб. (88,5 млн руб. годом ранее). А доход директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина составил 92,9 млн руб. При этом пост в Центробанке он занял в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании на одной из установок завода "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане из Набережных Челнов в Казань, сообщило в субботу Главное управления МЧС России по республике.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
В Киеве начались дебаты Порошенко и Зеленского
На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:58
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Авто
Названы машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Столичный Центр организации движения (ЦОД) обнародовал любопытную статистику: машины каких марок и расцветок чаще всего нарушают в Москве правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, Кристина Асмус, Мария Кожевникова и другие звезды на самой белой вечеринке весны
На мероприятии были замечены Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Елена Ханга и другие звезды.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Прокопьевске на пожаре погибли три человека
Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 17 человек и 4 единицы техники. О погибших ведомство не сообщает.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Единоборства
Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC
Обновлено вчера в 19:28
Экономика
ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке
ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено вчера в 00:48
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Футбол
Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»
По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.
Обновлено в 00:36
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Подопечная Фадеева рассказала, почему отказалась выйти замуж
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Ученые рассказали, как улучшить работоспособность мозга
Регулярные физические упражнения позволяют поддерживать физическую форму, а также улучшить работоспособность мозга.
Обновлено вчера в 14:45
Космос
В Словении открыли памятник Сергею Королеву
В 2017 году на территории центра посольством РФ в Словении был размещен памятник Юрию Гагарину, а в 2018 году ЦЕКТ стал площадкой проведения Международной конференции по вопросам использования космических технологий в цифровой экономике с участием Роскосмоса и представителей фонда "Сколково".
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
На Сахалине не подтвердили данные Россельхознадзора о подделке молока
Все 13 молокоперерабатывающих предприятия Сахалина проверили после заявления замглавы Россельхознадзора Николая Власова о фальсификации части местной молочной продукции, фальсификата найдено не было, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.
Обновлено в 00:15
Авто
УАЗ готовит экспедиционную версию «Хантера» за миллион рублей
Продажи ожидаются в мае, причем "Экспедиция" с ценником в 984 900 рублей ожидаемо будет самой дорогой версией в гамме "Хантеров".
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30