Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублейКоммерсантъ вчера в 12:00

Другой первый зампред ЦБ Сергей Швецов показал доход в 79,7 млн руб. (88,5 млн руб. годом ранее). А доход директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина составил 92,9 млн руб. При этом пост в Центробанке он занял в 2018 году.

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Происшествия Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании на одной из установок завода "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане из Набережных Челнов в Казань, сообщило в субботу Главное управления МЧС России по республике.

Политика В Киеве начались дебаты Порошенко и Зеленского На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Наука Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.

Авто Названы машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД Столичный Центр организации движения (ЦОД) обнародовал любопытную статистику: машины каких марок и расцветок чаще всего нарушают в Москве правила дорожного движения.

Происшествия Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра» Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.

Происшествия В Прокопьевске на пожаре погибли три человека Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 17 человек и 4 единицы техники. О погибших ведомство не сообщает.

Общество СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.

Экономика ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.

Общество ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.

Политика Путин встретится с президентом Эстонии Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.

Футбол Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси» По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.

Политика Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу» «Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского.

Происшествия В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.

Здоровье Ученые рассказали, как улучшить работоспособность мозга Регулярные физические упражнения позволяют поддерживать физическую форму, а также улучшить работоспособность мозга.

Космос В Словении открыли памятник Сергею Королеву В 2017 году на территории центра посольством РФ в Словении был размещен памятник Юрию Гагарину, а в 2018 году ЦЕКТ стал площадкой проведения Международной конференции по вопросам использования космических технологий в цифровой экономике с участием Роскосмоса и представителей фонда "Сколково".

Происшествия На Сахалине не подтвердили данные Россельхознадзора о подделке молока Все 13 молокоперерабатывающих предприятия Сахалина проверили после заявления замглавы Россельхознадзора Николая Власова о фальсификации части местной молочной продукции, фальсификата найдено не было, сообщили в субботу РИА Новости в региональном правительстве.

Общество Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.

Происшествия В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.

Армия и оружие Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.

Авто УАЗ готовит экспедиционную версию «Хантера» за миллион рублей Продажи ожидаются в мае, причем "Экспедиция" с ценником в 984 900 рублей ожидаемо будет самой дорогой версией в гамме "Хантеров".

Политика Французский политик назвал лицемерными санкции против России В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.