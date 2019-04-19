Экономика
Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублейКоммерсантъ вчера в 12:00
Другой первый зампред ЦБ Сергей Швецов показал доход в 79,7 млн руб. (88,5 млн руб. годом ранее). А доход директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина составил 92,9 млн руб. При этом пост в Центробанке он занял в 2018 году.
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Ученые назвали способ избежать слабоумия
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Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
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В Воронеже в ДТП с автобусом погибли 4 человека
В Воронеже в ДТП с автобусом и легковым автомобилем погибли 4 человека. Смертельная авария произошла рано утром 20 апреля.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Обновлено вчера в 09:29
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В России частично запретят праворульные автомобили
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Общество
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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из–за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Единоборства
Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвин Кларк заявил, что его поединок с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Иваном Штырковым отменен, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Кучински приговорили к трем годам предварительного заключения
Бывшего президента Перу Пабло Кучински приговорили к трем годам предварительного заключения.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
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Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
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Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
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Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
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Обновлено вчера в 21:38
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Назван худший персонаж «Мстителей»
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Обновлено вчера в 09:17
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Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
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Обновлено вчера в 16:18
Общество
Частные кладбища появятся на территории России
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает закон «О похоронном деле», в котором рассматриваются частные кладбища.
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Автоэксперт оценил идею Минтранса разделить водителей на профессионалов и любителей
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Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
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США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
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Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
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