Экономика

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублейКоммерсантъ вчера в 12:00

Другой первый зампред ЦБ Сергей Швецов показал доход в 79,7 млн руб. (88,5 млн руб. годом ранее). А доход директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина составил 92,9 млн руб. При этом пост в Центробанке он занял в 2018 году.
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Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

ТАССвчера в 21:44

Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей

Известиявчера в 09:55

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Ведомостивчера в 10:49

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

РБКвчера в 10:19

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Коммерсантъвчера в 12:00

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год

Российская газетавчера в 09:54

Доход председателя ЦБ РФ Набиуллиной в 2018 году вырос до 34,7 млн руб

ПРАЙМвчера в 09:28
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Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Последние длинные выходные, продолжительностью более пяти дней, ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» до сих пор не чувствует давления

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что клуб не чувствует давления из-за борьбы за титул в чемпионате Англии.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Воронеже в ДТП с автобусом погибли 4 человека

В Воронеже в ДТП с автобусом и легковым автомобилем погибли 4 человека. Смертельная авария произошла рано утром 20 апреля.
Обновлено в 01:20
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Хоккей

Впервые в НХЛ победители конференций вылетели в первом раунде плей-офф

Впервые в истории НХЛ победители Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата вылетели из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
Обновлено в 01:45
Политика

В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины

Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Религия

Воскрешение смердящего Лазаря: зачем устроили праздник «Лазарева суббота»

За неделю до Пасхи (28 апреля в 2019 г.) православные отмечают два важных праздника: 20 апреля Лазареву субботу и 21 апреля Вербное воскресенье.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

Глава Минвостокразвития вылетел в Забайкалье из–за природных пожаров

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в субботу, 20 апреля, вылетел в Забайкалье, где накануне из–за сложной ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС.
Обновлено в 02:06
Единоборства

Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвин Кларк заявил, что его поединок с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Иваном Штырковым отменен, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Кучински приговорили к трем годам предварительного заключения

Бывшего президента Перу Пабло Кучински приговорили к трем годам предварительного заключения.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
Обновлено вчера в 22:55
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 21:38
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено вчера в 10:49
Общество

Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов

Парламент Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии об упрощении процесса выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей.
Обновлено вчера в 09:17
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Частные кладбища появятся на территории России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает закон «О похоронном деле», в котором рассматриваются частные кладбища.
Обновлено вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Об отношениях певицы и Конекки стало известно в 2011 году, а спустя полгода Адель объявила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

Автоэксперт оценил идею Минтранса разделить водителей на профессионалов и любителей

Основным нововведением является разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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