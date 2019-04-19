Экономика

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублейКоммерсантъ 12:00

Другой первый зампред ЦБ Сергей Швецов показал доход в 79,7 млн руб. (88,5 млн руб. годом ранее). А доход директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина составил 92,9 млн руб. При этом пост в Центробанке он занял в 2018 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Коммерсантъ12:00

Доходы губернатора Архангельской области в 2018 году выросли - до 5,4 млн рублей

Интерфакс - Россия03:44

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

РБК10:19

Подчинённые обогнали Набиуллину по доходам

News.ru11:07

Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей

Известия09:55

Больше всех в Банке России по итогам 2018 года заработал директор департамента ДКП

ТАСС11:21

Севастопольские фермеры за год получили доходы в 20 млн рублей

Новый Севастополь03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:10
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено в 21:07
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 18:06
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

Последние выходные протяженностью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 20:13
Политика

В «Олимпийском» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины

Обновлено в 13:11
Общество

Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение»

С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».
Обновлено в 09:58
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

Обновлено в 19:31
Культура

Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вместе с мужем Эдом ставшая героиней серии фильмов ужасов "Заклятие" (The Conjuring), умерла в четверг.
Обновлено в 21:19
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни

Нетребко хотела дать два концерта в Берлинской филармонии 19 и 20 апреля.
Обновлено в 17:00
Политика

Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Общество

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Наука

Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета

Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное