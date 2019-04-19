Экономика
Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублейКоммерсантъ 12:00
Другой первый зампред ЦБ Сергей Швецов показал доход в 79,7 млн руб. (88,5 млн руб. годом ранее). А доход директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина составил 92,9 млн руб. При этом пост в Центробанке он занял в 2018 году.
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Доходы губернатора Архангельской области в 2018 году выросли - до 5,4 млн рублей
Интерфакс - Россия03:44
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