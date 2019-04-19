Экономика
Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублейКоммерсантъ 12:00
Другой первый зампред ЦБ Сергей Швецов показал доход в 79,7 млн руб. (88,5 млн руб. годом ранее). А доход директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина составил 92,9 млн руб. При этом пост в Центробанке он занял в 2018 году.
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Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
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Обновлено в 13:42
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Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
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Обновлено в 06:00
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
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Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
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Обновлено в 18:59
Политика
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Политика
Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
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Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено в 20:13
Политика
Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными
США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.
Обновлено в 16:58
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено в 21:35
Гаджеты
LG представила первую колонку с «Алисой»
LG представила на ежегодной конференции первую «умную» колонку LG XBOOM AI ThinQ WK7Y с «Алисой».
Обновлено в 04:51
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
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108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
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Обновлено в 08:06
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об активизации ВСУ перед выборами президента
"Перед предстоящим проведением 21 апреля второго тура выборов президента Украины, командование Операции объединенных сил (ООС), с целью обострения обстановки и совершения провокационных действий, активизирует работу снайперских и диверсионных групп по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Осадчий.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу
18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:20
Политика
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Обновлено в 18:52
Политика
Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов
Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
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Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Самолеты аравийской коалиции атаковали хранилища беспилотников в Сане
Военные самолеты коалиции под эгидой Саудовской Аравии атаковали позиции сторонников мятежного хуситского движения «Ансар Аллах», где размещались беспилотники, передает в субботу телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено в 22:14
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48