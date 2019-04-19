Экономика

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублейКоммерсантъ 12:00

Другой первый зампред ЦБ Сергей Швецов показал доход в 79,7 млн руб. (88,5 млн руб. годом ранее). А доход директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина составил 92,9 млн руб. При этом пост в Центробанке он занял в 2018 году.
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Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Коммерсантъ12:00

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год

Российская газета09:54

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

РБК10:19

Подчинённые обогнали Набиуллину по доходам

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Известия09:55

Больше всех в Банке России по итогам 2018 года заработал директор департамента ДКП

ТАСС11:21

Доход председателя ЦБ РФ Набиуллиной в 2018 году вырос до 34,7 млн руб

ПРАЙМ09:28
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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