Экономика

Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежейКоммерсантъ 08:44

Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе представления годового отчета в Госдуме.
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ЦБ: Система быстрых платежей позволит снизить тарифы на переводы физлиц в 2-3 раза

ПРАЙМ06:06

Центробанк ожидает снижения тарифов на переводы денег в разы

Российская газета06:57

Система быстрых платежей позволит снизить тарифы на переводы между физлицами в 2-3 раза

ТАСС06:53

Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей

Коммерсантъ08:44

Набиуллина: Система быстрых платежей ударит по тарифам на переводы между физлицами

РЕН ТВ05:54

Более 250 банков могут подключиться к системе быстрых платежей ЦБ РФ в 2020 г

Агентство Москва05:50

Набиуллина рассказала о распространении быстрых платежей на магазины

REGNUM05:40
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Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
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Технологии

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Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
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Обновлено в 06:07
Экономика

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Больше половины ждут стагнации 13% респондентов заявили, что состояние российской экономики в первом квартале 2019 года превзошло их ожидания, а ожидания 20% наоборот не оправдала (для 66% экономические условия оказались наравне с ожиданиями).
Обновлено в 12:10
Общество

«Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом

Запуск доставки продуктов из «Магнита» на дом – один из проектов расширения портфеля сервисов для покупателей, сказано в сообщении ритейлера.
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Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
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Неймар обратился к представителям «Барселоны» с предложением

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. В чемпионате Испании он принял участие в 123 матчах, в которых забил 68 мячей.
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На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест

Обновлено вчера в 07:51
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В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

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МИД РФ отреагировал на обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

МИД России ответил на обвинения США в нарушении Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов

В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.
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Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
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Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
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Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
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Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
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Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
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Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
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Путин заявил, что власти обсуждают новые меры поддержки семей с детьми

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По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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