Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»Народные новости 02:02
Британский певец Элтон Джон дал комментарий по поводу удаления сцен из фильма "Рокетмен" в российском прокате, сообщает RT. В своем заявлении певец говорит, что он вместе с создателями фильма всячески отвергают решение подвергнуть фильм "Рокетмен" каким-либо цензурам в российском прокате.
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Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 05:32
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
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