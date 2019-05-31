Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»Коммерсантъ 04:48
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены. Соответствующее совместное заявление опубликовал в Facebook музыкант.
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Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 05:32
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
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