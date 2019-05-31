Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»Коммерсантъ 04:48
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены. Соответствующее совместное заявление опубликовал в Facebook музыкант.
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Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 05:32
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Надежда Кадышева: «Врачи не раз спасали меня»
Надежда Кадышева редко появляется на телеэкранах в последние годы — большую часть времени она в разъездах на гастролях с ансамблем, который стал ей второй семьей.
Обновлено в 01:00
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв
Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
21 мая, продолжили они, причиной сбоя в движении составов на Большой кольцевой линии стала неисправность контактного рельса.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»
Обновлено в 05:25
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня
В России июнь ознаменуется вступлением в силу целого ряда законов.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
В День защиты детей Сергей Лазарев поделился архивным видео с сыном Никитой
В День защиты детей Сергей Лазарев поделился архивным видео с сыном Никитой "Я не могу лучший папа и сынуля", "Битмейкеры собрались", – написали Екатерина Варнава и Саша Савельева, которая, к слову, совсем недавно сама стала мамой.
Обновлено в 05:29
Футбол
Тимощук: пожелал удачи Шакири, буду болеть за «Ливерпуль»
Тренер «Зенита» и бывший игрок «Баварии» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
Обновлено в 05:46
Происшествия
Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Индия отменила ограничения на полеты в воздушном пространстве страны
Индийские власти отменили временные ограничения на полеты в воздушном пространстве, ранее введенные из-за обострения конфликта с Пакистаном, сообщает пресс-служба ВВС Индии.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
Обновлено в 05:04
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 30 мая в 18:28
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Происшествия
На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП
В Краснодарском крае микроавтобус Citroen с вахтовиками столкнулся с внедорожником Land Rover.
Обновлено в 05:29
Игры
Настольная игра по Sea of Thieves выйдет уже в октябре
Релиз настольной версии Sea of Thieves ожидается в октябре 2019 года, но уже сейчас её можно предзаказать за 60 фунтов (около пяти тысяч рублей) на официальном сайте Mongoose.
Обновлено в 04:03
Авто
Назван ТОП-5 способов реальной экономии топлива
Существует ряд бесполезных и даже вредных способов мнимой экономии, однако сегодня «Автоновости дня» расскажут о ТОП-5 реальных способов уменьшить расход топлива, одобренных экспертами и реально работающих на практике.
Обновлено в 01:00
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы
Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
Обновлено в 05:10