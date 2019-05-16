Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»Версия.Инфо 00:10

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона. В день показа трейлера по красной дорожке в Каннах прошлись режисеёр фильма и сам музыкант Элтон Джон.

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

Кино Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон Зарубежные издания пишут, что Роберт Паттинсон является одним из главных кандидатов на роль нового Бэтмена в картине Мэтта Ривза.

Экономика Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.

Общество В Екатеринбурге приостановили строительство храма Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.

Политика У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.

Здоровье Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов Одним из способов профилактики заболевания и снижения аллергических реакций является отварка продуктов перед употреблением.

Общество Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.

Происшествия Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.

Кино Пускепалис объяснил отсутствие желания сниматься в фильмах на Западе Пускепалис объяснил, что всегда отказывается от съемок в западных фильмах, потому что ему не нравится, как показывают русского человека в лентах за рубежом, и поэтому сниматься в фильмах там, где неуважительно относятся к России и не уважают русских людей, у него нет никакого желания.

Происшествия Трактор и трамвай столкнулись «лоб в лоб» на Волковском Во Фрунзенском районе Петербурга ранним утром в пятницу, 17 мая, столкнулись трамвай и трактор.

Политика Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.

Политика Помпео назвал три точки сближения России и США Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.

Армия и оружие В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») создает новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum.

Общество В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.

Общество Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка Узнайте, как владельцы питомника заботятся о здоровье щенков, какие прививки и когда делают.

Религия В Челябинске просят запретить строительство часовни у ЮУрГУ Активист предложил мэру города проанализировать ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге и, чтобы избежать аналогичных инцидентов в столице Южного Урала, запретить застройку сквера напротив Южно-Уральского государственного университета.

Политика Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.

Армия и оружие Трамп признался, что не хочет войны с Ираном Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.

Происшествия Истребитель F-16 врезался в склад в США Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Общество Ливневки в Екатеринбурге не справляются с нагрузкой Дождь продолжается с вечера четверга, многие улицы затоплены, а на дорогах образовались пробки.

Политика Глава оперативного управления МВД уходит в отставку Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.

Интернет Павел Дуров: «диктаторы любят WhatsApp» Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров 15 мая в своем блоге рассказал о проблемах приватности мессенджера WhatsApp, назвав его мессенджером для авторитарных правительств.

Политика Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.