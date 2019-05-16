Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»Версия.Инфо 00:10
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона. В день показа трейлера по красной дорожке в Каннах прошлись режисеёр фильма и сам музыкант Элтон Джон.
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