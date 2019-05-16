Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»Культуромания 15:56

Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»

Армия и оружие Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.

Экономика Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Энергетика Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.

Политика Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.

Политика Меркель заявила о неизбежности «Северного потока-2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Еврокомиссии не сможет воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2», хотя и дает ей больше возможности для протеста, пишет газета Handelsblatt.

Политика Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».

Шоу-бизнес Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.

Музыка Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети» Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос.

Происшествия СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Футбол Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался» Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Футбол Месси получил правительственную награду Каталонии Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.

Космос NASA показало след от крушения космического корабля на Луне Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).

Футбол «Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.