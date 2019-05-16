Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»Культуромания 15:56

Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
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Самый милый малыш: Ева Лонгория в Каннах гуляет с 10-месячным сыном

Комсомольская правда19:00

Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен»

Российская газета07:20

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»

Культуромания15:56

Обнародован новый трейлер байопика о сэре Элтоне Джоне

Pravda.Ru08:38

Элтон Джон и другие звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Московский Комсомолец14:34

Элтон Джон представил в Каннах новый трейлер фильма «Рокетмен»: фото, видео

Газета Metro10:19

Вышел второй трейлер байопика «Рокетмен» про Элтона Джона

Фильм.ру05:11
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Культура

Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»

Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

Обновлено в 20:28
Армия и оружие

Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Экономика

Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете

По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Политика

Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ

Обновлено вчера в 15:52
Энергетика

Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа

Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Политика

В Венесуэле обвинили ЦРУ в попытке подкупа руководства армии

Именно поэтому ЦРУ присутствуют в значительном количестве в Венесуэле.
Обновлено в 09:30
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Обновлено в 19:59
Политика

Меркель заявила о неизбежности «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Еврокомиссии не сможет воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2», хотя и дает ей больше возможности для протеста, пишет газета Handelsblatt.
Обновлено в 02:51
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Музыка

Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос.
Обновлено в 08:56
Происшествия

СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Космос

NASA показало след от крушения космического корабля на Луне

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

Обновлено в 12:01
Футбол

«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро

На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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Тэрон Эджертон
Британский актёр
Валлийский актёр и певец. Дебютировал в роли Дэнниса Северса в британском телесериале «Дым». Наиболее известен стал благодаря роли Гэри Анвина в фильме «Kingsman: Секретная служба».
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