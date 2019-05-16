Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»Культуромания 15:56

Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
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Самый милый малыш: Ева Лонгория в Каннах гуляет с 10-месячным сыном

Комсомольская правда19:00

Элтон Джон и другие звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Московский Комсомолец14:34

Вышел второй трейлер байопика «Рокетмен» про Элтона Джона

Фильм.ру05:11

Обнародован новый трейлер байопика о сэре Элтоне Джоне

Pravda.Ru08:38

Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен»

Российская газета07:20

Элтон Джон представил в Каннах новый трейлер фильма «Рокетмен»: фото, видео

Газета Metro10:19

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»

Культуромания15:56
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Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Происшествия

СК проверит информацию о неработающих лифтах в Пензе

Следственный комитет РФ начал проверку из-за задержки подрядчиками из Санкт-Петербурга ввода в эксплуатацию лифтов в Пензе, проживающие в этом доме ветераны не могли выйти из дома семь месяцев, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 16:49
Музыка

Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Космос

SpaceX опять перенесла запуск ракеты Falcon с 60 спутниками

Американская космическая компания SpaceX "где-то на неделю" перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками Starlink.
Обновлено в 22:16
Футбол

Руки прочь от Гончаренко. Главный тренер ЦСКА не заслуживает критики

Под замес попал главный тренер Виктор Гончаренко. Хотелось бы призвать эмоциональных критиков к спокойствию.
Обновлено в 07:23
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Политика

Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено в 05:08
Наука

Всего один ген заставляет раковину улиток заворачиваться вправо

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Экономика

Крупнейший независимый нефтепереработчик в России прекратил работу

Накануне Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила допуск завода к участию в торгах из-за «неисполнений обязательств».
Обновлено в 22:00
Общество

В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов

В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика

Представитель Украины по урегулированию конфликта в Донбассе уволилась

Обновлено в 09:46
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество

Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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Тэрон Эджертон
Британский актёр
Валлийский актёр и певец. Дебютировал в роли Дэнниса Северса в британском телесериале «Дым». Наиболее известен стал благодаря роли Гэри Анвина в фильме «Kingsman: Секретная служба».
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