Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»Культуромания 15:56

Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
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Самый милый малыш: Ева Лонгория в Каннах гуляет с 10-месячным сыном

Комсомольская правда19:00

Элтон Джон и другие звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Московский Комсомолец14:34

Обнародован новый трейлер байопика о сэре Элтоне Джоне

Pravda.Ru08:38

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»

Культуромания15:56

Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен»

Российская газета07:20

Элтон Джон представил в Каннах новый трейлер фильма «Рокетмен»: фото, видео

Газета Metro10:19

Вышел второй трейлер байопика «Рокетмен» про Элтона Джона

Фильм.ру05:11
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Обновлено в 16:23
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Общество

В Красноярский край на выходные придет летнее тепло

Гидрометцентр прогнозирует Красноярску и краю теплые выходные – до + 22 градусов.
Обновлено в 21:53
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Авто

Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1

Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Общество

На первого заместителя министра здравоохранения Якутии возбуждено дело

По постановлению прокуратуры должностное лицо министерства здравоохранения республики привлечено к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщает ЯСИА со ссылкой на прокуратуру республики.
Обновлено в 20:26
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Космос

SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 мини-спутниками

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками для глобального интернета в связи с сильным ветром.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Политика

Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о взаимодействии стран в ОЗХО

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по восстановлению сотрудничества стран в Организации по запрещению химического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:40
Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Общество

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено в 19:03
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Футбол

Голландия обыграла Испанию и вышла в финал чемпионата Европы U17

В полуфинале чемпионата Европы U17 сборная Голландии обыграла команду Испании (1:0). Единственный мяч на 89-й минуте забил Мохамед Таабуни.
Обновлено в 13:27
Политика

Назначена дата инаугурации Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 19:59
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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Тэрон Эджертон
Британский актёр
Валлийский актёр и певец. Дебютировал в роли Дэнниса Северса в британском телесериале «Дым». Наиболее известен стал благодаря роли Гэри Анвина в фильме «Kingsman: Секретная служба».
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