Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»Культуромания 15:56
Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:23
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Общество
В Красноярский край на выходные придет летнее тепло
Гидрометцентр прогнозирует Красноярску и краю теплые выходные – до + 22 градусов.
Обновлено в 21:53
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Авто
Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Общество
На первого заместителя министра здравоохранения Якутии возбуждено дело
По постановлению прокуратуры должностное лицо министерства здравоохранения республики привлечено к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщает ЯСИА со ссылкой на прокуратуру республики.
Обновлено в 20:26
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Космос
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 мини-спутниками
Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками для глобального интернета в связи с сильным ветром.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Политика
Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о взаимодействии стран в ОЗХО
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по восстановлению сотрудничества стран в Организации по запрещению химического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:40
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Общество
ПФР оцифровал трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Футбол
Голландия обыграла Испанию и вышла в финал чемпионата Европы U17
В полуфинале чемпионата Европы U17 сборная Голландии обыграла команду Испании (1:0). Единственный мяч на 89-й минуте забил Мохамед Таабуни.
Обновлено в 13:27
Политика
Назначена дата инаугурации Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 19:59
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19