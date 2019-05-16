Элтон Джон пожинает плоды популярности в трейлере «Рокетмена»ИА InterMedia вчера в 18:00

В первой части ролика показано, как рождались первые песни Элтона Джона (которого играет Тэрон Эджертон), его псевдоним, его имидж, а во второй – к чему привела свалившаяся на него популярность, которой он так желал. В российский прокат "Рокетмен" выйдет 6 июня.

Культура Фадеев назвал невосстановимой репутацию детского «Голоса» В интервью РБК Фадеев заявил, что скандал вокруг шоу стал "репутационным провалом".

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Происшествия Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Футбол Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался» Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.

Футбол Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.

Политика Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Происшествия В Москве задержали финансиста ИГИЛ В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Хоккей Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.

Футбол Зиеш признан лучшим игроком «Аякса» в сезоне Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

Авто Салон нового Volkswagen Golf показали вживую В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.

Футбол Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.

Шоу-бизнес Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.

Космос Израильский зонд оставил след на Луне Несмотря на провал лунного этапа миссии, частный космический аппарат все равно выполнил важную научную цель: благодаря непредвиденной бомбардировке Луны вокруг места падения был разглажен и частично отброшен верхний слой реголита.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Авто Интерьер нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Flying Spur, который станет еще роскошнее и впервые в истории автомобилестроения получит инновационную обивку салона из специальной 3D-кожи.

Кино Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов» Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.

Политика Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.

Происшествия В аэропорту Дубая разбился самолет Из-за аварии некоторые рейсы перенаправили во второй аэропорт Дубая Dubai World Central.