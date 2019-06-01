Кино
Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуреИнтерфакс 05:02
Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
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Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 05:32
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Наука
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Исследователи из Католического университета Святого Сердца (Италия) выяснили, что успеваемость студентов, использующих Twitter, снижается примерно на 40 процентов.
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Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Причиной мощных взрывов на дзержинском предприятии "Кристалл", по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса производственных работ.
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
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Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин заявил, что в команде не принято делить соперников по их уровню.
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В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
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В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
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Михаил Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСу
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Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
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Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
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В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
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Кино
Шестой сезон «Кремниевой долины» выйдет в этом году и станет последним
Предстоящий шестой сезон сериала «Кремниевая долина» от HBO станет последним. Он выйдет позже в этом году и будет состоять из семи эпизодов.
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Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
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Происшествия
Фанаты «Тоттенхэма» столкнулись с полицией перед финалом Лиги чемпионов
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Бывший премьер-министр Украины заявил о крахе оборонной промышленности
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Huawei утверждает, что её компилятор Ark делает ОС Android не хуже или даже лучше iOS
Компания утверждает, что после «обработки компилятором Ark» операционная система Android может быть сопоставима или даже лучше iOS.
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Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
На Украине сменят правила написания русских фамилий
«Прилагательные окончания российских фамилий» на -ый и -ой необходимо писать через -ий (Бєлий, Островський), отмечается в документе.
Обновлено вчера в 16:34
Наука
Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет
Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
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Политика
Зеленский в День защиты детей впервые показал фото сына
В День защиты детей, 1 июня, украинский президент Владимир Зеленский впервые показал фото своего младшего ребенка – сына Кирилла.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Виктория Романова высказала мнение о святости Юлии Началовой
Певица Виктория Романова в новом интервью обсудила канонизацию коллеги Юлии Началовой.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на фото в Сети
Xiaomi Mi 9T показался на фото сам и в розничной упаковке https: / / t.co / KssPDssAJ1 pic.twitter.com / 2sbfoBishI — INews Lab (@ einfosystemcom) 31 мая 2019 г. Nation News ранее сообщало, что стала известна цена на новый флагманский смартфон от Xiaomi.
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Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
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Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев»
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Здоровье
В Кузбассе откроют два Центра амбулаторной онкологической помощи
Обновлено вчера в 03:37
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57