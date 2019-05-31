Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуреИнтерфакс 05:02

Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.

Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.

Происшествия Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19 Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.

Авто В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.

Политика Зеленский вновь назначил Кулебу детским омбудсменом Президент Украины Владимир Зеленский опять назначил Николая Кулебу своим уполномоченным по правам ребенка, указ опубликован на сайте администрации главы государства в субботу.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал смешное архивное видео с маленьким сыном Сергей Лазарев в Международный день защиты детей решил сделать подарок поклонникам и опубликовал архивное видео с сыном Никитой.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Здоровье Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.

Общество Зеленский впервые показал публике сына Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.

Экономика Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".

Гаджеты Apple решила отказаться от iTunes Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.

Общество Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.

Происшествия На предприятии в Чехове загорелись цистерны с топливом Три цистерны с дизельным топливом загорелись на предприятии в городском округе Чехов Московской области.

Политика МИД Косово призвал ООН расследовать действия пострадавшего россиянина Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия пострадавшего в ходе полицейской операции на севере края гражданина России, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Политика Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".

Политика Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.

Футбол Гаттузо ведет переговоры с «Лацио» Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может в межсезонье возглавить «Лацио».

Политика Путин присвоил имена великих россиян аэропортам Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.

Гаджеты Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.

Энергетика На Украине вновь подняли тарифы на газ По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые на мечены на 21 июля 2019 года.