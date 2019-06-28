с чего всё началось

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Музыка Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На» Российский продюсер Бари Алибасов намерен внести изменения в состав музыкального коллектива «На-На».

Шоу-бизнес Лена Катина рассказала о затяжной депрессии после ухода из «Тату» Певица Лена Катина, которая стала известна благодаря выступлению в группе «Тату», в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что находилась в затяжной депрессии, из которой не могла выйти самостоятельно.

Политика Порошенко: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».

Экономика Минэкономразвития РФ предложило ввести контроль за расходами россиян Эксперты отмечают, что назвать точное число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 трлн рублей.

Футбол Чили обыграла Колумбию в Кубке Америки и вышла в 1/2 финала Ранее сообщалось, что сборная Аргентины переиграла Венесуэлу и вышла в 1/2 финала Кубка Америки Футбол.

Музыка В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.

Политика Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.

Здоровье Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.

Экономика Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Интернет Число пользователей сервиса Apple Music достигло 60 миллионов Число платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music достигло отметки в 60 миллионов.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Здоровье Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Политика Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Гаджеты Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10 Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.

Футбол Южное дерби на Кубке Париматч Премьер перенесено на другое время Встреча между «Краснодаром» и «Ростовом» в рамках предсезонного турнира за Кубок Париматч Премьер, запланированная на 30 июня в 14:00, состоится раньше.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.