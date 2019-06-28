Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТREGNUM вчера в 19:21
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.РБКвчера в 16:53
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Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления
В Тулуне подтоплено около тысячи домов, они все глубже уходят под воду и люди, которые сначала отказывались от эвакуации, обращаются за помощью к спасателям.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
В ЮВО проходят мероприятия военно-технического форума «Армия-2019»
В Южном военном округе (ЮВО) состоялась торжественная церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева трогательно поздравила свою маму с 60-летием
Сегодня Ирина празднует свое 60-летие.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Оговоренному полицейскому из Челябинска выплатят шесть миллионов рублей
Челябинский областной суд принял решение выплатить сотруднику уголовного розыска регионального главка Денису Кольцову 5,9 миллиона рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 12:32
Кино
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
Обновлено вчера в 16:02
Гаджеты
Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10
Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»
Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы
Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов
На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено 27 июня в 15:35
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено 27 июня в 09:48
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с «Приорой» в Ингушетии
Автомобиль «Лада-Приора» столкнулся с пассажирским поездом на переезде в центре города Назрань.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено
Обновлено вчера в 12:43
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
На границе США и Канады сошел с рельсов поезд с опасными веществами
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Сергей Когогин: «Май для компании был критичным месяцем»
Май для КАМАЗа был критичным месяцем - продажи снизились, в салонах у дилеров большие остатки грузовиков.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Путин и Меркель встретились на полях G20
Встреча президента России с канцлером ФРГ на полях саммита "двадцатки" в Осаке прошла без журналистов.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП
Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за смертельные ДТП, совершенные пьяными водителями, был единогласно поддержан всеми четырьмя фракциями.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Обновлено вчера в 09:33