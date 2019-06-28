с чего всё началось

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Происшествия ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления В Тулуне подтоплено около тысячи домов, они все глубже уходят под воду и люди, которые сначала отказывались от эвакуации, обращаются за помощью к спасателям.

Футбол Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».

Происшествия Оговоренному полицейскому из Челябинска выплатят шесть миллионов рублей Челябинский областной суд принял решение выплатить сотруднику уголовного розыска регионального главка Денису Кольцову 5,9 миллиона рублей из бюджета.

Кино Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.

Гаджеты Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10 Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.

Политика Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии» Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.

Финансы Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.

Политика Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".

Политика Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.

Происшествия Пассажирский поезд столкнулся с «Приорой» в Ингушетии Автомобиль «Лада-Приора» столкнулся с пассажирским поездом на переезде в центре города Назрань.

Гаджеты Apple переводит производство Mac Pro в Китай Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Экономика Сергей Когогин: «Май для компании был критичным месяцем» Май для КАМАЗа был критичным месяцем - продажи снизились, в салонах у дилеров большие остатки грузовиков.

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.

Политика Путин и Меркель встретились на полях G20 Встреча президента России с канцлером ФРГ на полях саммита "двадцатки" в Осаке прошла без журналистов.

Происшествия В Индии при обрушении стены погибли 16 человек В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.