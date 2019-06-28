Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТREGNUM вчера в 19:21

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал
 в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
РБКвчера в 16:53

Подробнее о событии

«Президент Путин, я нахожу ваши слова лицемерными». Элтон Джон обратился к президенту после его высказывания про ЛГБТ

Фонтанка.Рувчера в 16:02

Элтон Джон назвал лицемерными слова Владимира Путина о секс-меньшинствах

Эхо Москвывчера в 21:09

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Газета.Ruвчера в 18:15

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Lenta.ruвчера в 18:13

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Дождьвчера в 17:21

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

РБКвчера в 16:53

Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе

РИА Новостивчера в 19:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

В Тулуне подтоплено около тысячи домов, они все глубже уходят под воду и люди, которые сначала отказывались от эвакуации, обращаются за помощью к спасателям.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу

Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

В ЮВО проходят мероприятия военно-технического форума «Армия-2019»

В Южном военном округе (ЮВО) состоялась торжественная церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева трогательно поздравила свою маму с 60-летием

Сегодня Ирина празднует свое 60-летие.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Оговоренному полицейскому из Челябинска выплатят шесть миллионов рублей

Челябинский областной суд принял решение выплатить сотруднику уголовного розыска регионального главка Денису Кольцову 5,9 миллиона рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 12:32
Кино

Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
Обновлено вчера в 16:02
Гаджеты

Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10

Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»

Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы

Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов

На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено 27 июня в 15:35
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено 27 июня в 09:48
Происшествия

Пассажирский поезд столкнулся с «Приорой» в Ингушетии

Автомобиль «Лада-Приора» столкнулся с пассажирским поездом на переезде в центре города Назрань.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено

Обновлено вчера в 12:43
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

На границе США и Канады сошел с рельсов поезд с опасными веществами

Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Сергей Когогин: «Май для компании был критичным месяцем»

Май для КАМАЗа был критичным месяцем - продажи снизились, в салонах у дилеров большие остатки грузовиков.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Путин и Меркель встретились на полях G20

Встреча президента России с канцлером ФРГ на полях саммита "двадцатки" в Осаке прошла без журналистов.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за смертельные ДТП, совершенные пьяными водителями, был единогласно поддержан всеми четырьмя фракциями.
Обновлено вчера в 05:52
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Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

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В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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