Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FTВедомости 02:43
Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
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с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.РБКвчера в 16:53
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:36, Вашингтон
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено
Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.
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Происшествия
МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения
Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
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Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Спорт
Путина пригласили посетить матч сборных России и Японии по регби
Глава олимпийского организационного комитета Японии Ёсиро Мори в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить игру чемпионата мира по регби между сборными РФ и Японии.
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Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Космос
Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Васильевском острове за ночь сгорели три машины
Региональное управление МЧС сообщает о пожаре на Васильевском острове. Огонь уничтожил несколько автомобилей.
Обновлено в 01:53
Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат".
Обновлено в 03:18
Экономика
В Абхазии начали принимать карты «Мир»
На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
Обновлено в 00:04
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Авто
За 5 лет модельный ряд на российском рынке сократился на 30%
Согласно информации аналитиков агентства «Автостат», в текущем году на автомобильном рынке России официально продается всего 275 моделей новых легковушек 48 брендов.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Глава МИД Испании объяснил, почему назвал Россию врагом
Ранее МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Уралец с сыновьями-музыкантами весь июнь собирает аншлаги на Плотинке. Рассказываем их историю
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки
Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Политика
Путин подтвердил планы посетить Эр-Рияд
«Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит состоится», — заявил президент России в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которая состоялась на саммите Большой двадцатки в Осаке.
Обновлено в 03:13
Футбол
Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем
Обновлено в 02:32
Политика
Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400
Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 01:13
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Абэ заявил, что реформа ВТО неотвратима
Необходимы новые правила для (управления) данными.
Обновлено в 02:27
Футбол
Вратарь Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи»
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье
Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 1500
Через десять месяцев с начала вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго было зафиксировано более 1500 летальных исходов, передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министерства здравоохранения ДР Конго от 25 июня.
Обновлено 26 июня в 04:41
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Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года
Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.
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Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено вчера в 08:22