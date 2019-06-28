с чего всё началось

Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT

Происшествия Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.

Происшествия МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Спорт Путина пригласили посетить матч сборных России и Японии по регби Глава олимпийского организационного комитета Японии Ёсиро Мори в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить игру чемпионата мира по регби между сборными РФ и Японии.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Происшествия На Васильевском острове за ночь сгорели три машины Региональное управление МЧС сообщает о пожаре на Васильевском острове. Огонь уничтожил несколько автомобилей.

Футбол Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат".

Экономика В Абхазии начали принимать карты «Мир» На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.

Авто За 5 лет модельный ряд на российском рынке сократился на 30% Согласно информации аналитиков агентства «Автостат», в текущем году на автомобильном рынке России официально продается всего 275 моделей новых легковушек 48 брендов.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей» Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.

Армия и оружие В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Политика Путин подтвердил планы посетить Эр-Рияд «Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит состоится», — заявил президент России в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которая состоялась на саммите Большой двадцатки в Осаке.

Политика Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400 Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту 28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.

Здоровье Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 1500 Через десять месяцев с начала вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго было зафиксировано более 1500 летальных исходов, передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министерства здравоохранения ДР Конго от 25 июня.

Общество Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.