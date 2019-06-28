Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.
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с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал
 в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
РБКвчера в 16:53

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Владимир Путин оспорил высказывания британского музыканта Элтона Джона о ситуации с секс-меньшинствами в России

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Элтон Джон назвал «лицемерием» слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу

Вести.Ruвчера в 20:29

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

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Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Lenta.ruвчера в 18:13

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Дождьвчера в 17:21

Элтон Джон обратился к Путину, не согласившись с его словами о ЛГБТ

Якутия 24вчера в 19:22

«Президент Путин, я нахожу ваши слова лицемерными». Элтон Джон обратился к президенту после его высказывания про ЛГБТ

Фонтанка.Рувчера в 16:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
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Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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