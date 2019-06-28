Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.
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с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.РБКвчера в 16:53
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
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Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
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65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка
Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
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В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
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Концерт рэпера Хаски отменили в Екатеринбурге из-за сильной давки
Концерт исполнителя решили посетить более 20 тысяч зрителей. Из-за большого скопления народа, возле сцены образовалась давка.
Обновлено вчера в 16:35
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Путин помог растерявшейся Меркель
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Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze — 2019, сообщает местное издание "Думская.net".
Обновлено в 08:39
Происшествия
Два человека стали жертвами стрельбы в Торонто
В результате стрельбы погибли два человека.
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Футбол
«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:28
Футбол
ЦСКА проведет с болельщиками уникальную встречу
ЦСКА 7 июля на "ВЭБ Арене" проведет встречу с болельщиками в новом формате – "ЦСКА Фест", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:28
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»
Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее
Актриса Екатерина Климова зажигательно станцевала с именинником на юбилее своего коллеги Александра Панкратова-Черного.
Обновлено в 05:37
Общество
Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым
Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.
Обновлено в 10:25
Футбол
Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Украинские силовики начали минировать Донбасс
Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
Обновлено в 10:01
Кино
Опубликован новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k
Новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:44
Политика
Руководство Демпартии Молдавии в полном составе подало в отставку
Все руководство Демократической партии Молдавии, включая вице-председателей и генерального секретаря политформирования, объявило об отставке.
Обновлено в 09:42
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
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Шоу-бизнес
Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод
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Обновлено вчера в 18:21
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17