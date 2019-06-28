Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53

с чего всё началось

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Музыка Концерт рэпера Хаски отменили в Екатеринбурге из-за сильной давки Концерт исполнителя решили посетить более 20 тысяч зрителей. Из-за большого скопления народа, возле сцены образовалась давка.

Армия и оружие Американский десантный корабль зашел в порт Одессы Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze — 2019, сообщает местное издание "Думская.net".

Политика Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых США решили не вводить новые пошлины на ввоз китайских товаров, сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».

Футбол ЦСКА проведет с болельщиками уникальную встречу ЦСКА 7 июля на "ВЭБ Арене" проведет встречу с болельщиками в новом формате – "ЦСКА Фест", информирует официальный сайт клуба.

Политика Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Энергетика Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе» Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Шоу-бизнес Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее Актриса Екатерина Климова зажигательно станцевала с именинником на юбилее своего коллеги Александра Панкратова-Черного.

Общество Сервис назвал причину невозможности покупки авиабилетов в Крым Сотрудник сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner внес ясность в сообщения о пропаже рейсов в Крым.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.

Футбол Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.

Армия и оружие Украинские силовики начали минировать Донбасс Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.

Кино Опубликован новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k Новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k появился на видеохостинге YouTube.

Политика Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие Победы Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Политика Руководство Демпартии Молдавии в полном составе подало в отставку Все руководство Демократической партии Молдавии, включая вице-председателей и генерального секретаря политформирования, объявило об отставке.

Шоу-бизнес Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод «Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.