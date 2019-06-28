Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерииLenta.ru 18:13
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину. Элтон Джон обвинил российского лидера в лицемерии.
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Армия и оружие
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Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
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Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
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Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
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Экономика
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Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
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Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
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Общество
Давайте не будем: что происходит со строительством кольцевого газопровода в Севастополе
Всё как всегда Как сообщил ForPost источник, знакомый с ситуацией, строительством кольцевого газопровода занимается московская компания ООО «Ямалспецстрой» по заказу департамента капитального строительства.
Обновлено в 09:03
Футбол
Семья Эриксена ищет дом в Мадриде
По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
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Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Финансы
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По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.
Обновлено в 20:37
Политика
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что верховный суд Украины поддержал его партию в споре с ЦИК, так что "Движение новых сил" идет на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 19:34
Авто
Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager
Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
Обновлено в 00:48
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Общество
Закатают в асфальт: у учреждений культуры под Челябинском забрали 15,5 миллиона для ремонта дорог
Обновлено в 09:27
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Минюст признал работу фонда «Свободная Россия» нежелательной
Фонд «Свободная Россия» включили в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории Российской Федерации.
Обновлено в 13:03
Авто
Volkswagen Teramont появится в России с новым двигателем
Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
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Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
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Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
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В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
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Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Кино
Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
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Нынешняя возлюбленная 75-летнего Мика Джаггера редко попадается в объективы папарацци и не так часто, как хотелось бы интернет-пользователям, публикует семейные снимки.
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