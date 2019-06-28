Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерииLenta.ru 18:13

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину. Элтон Джон обвинил российского лидера в лицемерии.
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с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал
 в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
РБК16:53

Подробнее о событии

Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе

РИА Новости19:29

Элтон Джон обвинил Владимира Путина в лицемерии

Эхо Москвы19:28

«Президент Путин, я нахожу ваши слова лицемерными». Элтон Джон обратился к президенту после его высказывания про ЛГБТ

Фонтанка.Ру16:02

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Lenta.ru18:13

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Дождь17:21

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

РБК16:53

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Газета.Ru18:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Шоу-бизнес

Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной

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Происшествия

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Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
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Политика

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
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Политика

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Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено в 09:07
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

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Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
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Общество

Давайте не будем: что происходит со строительством кольцевого газопровода в Севастополе

Всё как всегда Как сообщил ForPost источник, знакомый с ситуацией, строительством кольцевого газопровода занимается московская компания ООО «Ямалспецстрой» по заказу департамента капитального строительства.
Обновлено в 09:03
Футбол

Семья Эриксена ищет дом в Мадриде

По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
Обновлено в 20:11
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Финансы

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Обновлено в 19:34
Авто

Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager

Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
Обновлено в 00:48
Политика

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Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
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Обновлено в 09:27
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

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Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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