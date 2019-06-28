с чего всё началось

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину. Элтон Джон обвинил российского лидера в лицемерии.

Армия и оружие Россия представила миру уникальный боевой катер Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.

Происшествия В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Политика Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.

Политика Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей» Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.

Экономика Определено влияние пенсионной реформы на экономику Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту 28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.

Общество Давайте не будем: что происходит со строительством кольцевого газопровода в Севастополе Всё как всегда Как сообщил ForPost источник, знакомый с ситуацией, строительством кольцевого газопровода занимается московская компания ООО «Ямалспецстрой» по заказу департамента капитального строительства.

Футбол Семья Эриксена ищет дом в Мадриде По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.

Игры Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.

Финансы НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.

Политика Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что верховный суд Украины поддержал его партию в споре с ЦИК, так что "Движение новых сил" идет на выборы в Верховную раду.

Авто Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

Политика Минюст признал работу фонда «Свободная Россия» нежелательной Фонд «Свободная Россия» включили в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории Российской Федерации.

Авто Volkswagen Teramont появится в России с новым двигателем Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.

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Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге» Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".