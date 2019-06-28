Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.
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с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал
 в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
РБКвчера в 16:53

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Владимир Путин оспорил высказывания британского музыканта Элтона Джона о ситуации с секс-меньшинствами в России

Эхо Москвы07:01

Элтон Джон назвал «лицемерием» слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу

Вести.Ruвчера в 20:29

«Президент Путин, я нахожу ваши слова лицемерными». Элтон Джон обратился к президенту после его высказывания про ЛГБТ

Фонтанка.Рувчера в 16:02

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Газета.Ruвчера в 18:15

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Дождьвчера в 17:21

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

РБКвчера в 16:53

Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе

РИА Новостивчера в 19:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
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Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Общество

В Иркутской области борются с последствиями наводнения

Спасатели проводят эвакуацию людей в Иркутской области.
Обновлено в 04:46
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В Приангарье паводок разрушил девять мостов

Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Политика

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Рыбин и Сенчукова отменили поездку на отдых из-за рака кожи

Обновлено в 06:21
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика

Страны G20 откажут коррупционерам в убежище

Обновлено в 06:10
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Обновлено в 03:11
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Обновлено в 07:19
Автоспорт

Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции

Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Интернет

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Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

Обновлено в 06:44
Происшествия

Полузащитника Уэсли Снейдера арестовали за порчу чужого автомобиля

Обновлено в 07:35
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика

Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei

На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Либеральная идея начинает поедать сама себя, считает Путин

По словам Владимира Путина, либеральная идея уже начинает поедать сама себя.
Обновлено в 04:43
Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.
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Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Комбаров играет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Крылья»

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Армия и оружие

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У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
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В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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