Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.
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с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.РБКвчера в 16:53
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Общество
В Иркутской области борются с последствиями наводнения
Спасатели проводят эвакуацию людей в Иркутской области.
Обновлено в 04:46
Транспорт
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика
Страны G20 откажут коррупционерам в убежище
Обновлено в 06:10
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн
Обновлено в 03:11
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Обновлено в 07:19
Автоспорт
Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции
Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 06:44
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика
Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei
На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Либеральная идея начинает поедать сама себя, считает Путин
По словам Владимира Путина, либеральная идея уже начинает поедать сама себя.
Обновлено в 04:43
Игры
WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры
Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.
Обновлено в 07:54
Общество
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС
Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
Украинские военные в штатском минируют Донбасс
У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15