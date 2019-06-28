Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53

с чего всё началось

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Транспорт В Приангарье паводок разрушил девять мостов Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

Политика Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Общество МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.

Автоспорт Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Политика Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.

Происшествия В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.

Гаджеты Apple переводит производство Mac Pro в Китай Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.

Политика Либеральная идея начинает поедать сама себя, считает Путин По словам Владимира Путина, либеральная идея уже начинает поедать сама себя.

Игры WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.

Общество Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.

Происшествия Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Армия и оружие Украинские военные в штатском минируют Донбасс У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.