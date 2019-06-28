Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53

с чего всё началось

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Политика Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

Общество Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda) Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.

Происшествия В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Политика Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата» Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.

Гаджеты Apple переводит производство Mac Pro в Китай Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.

Наука Роборуку наделили способностью определять опасные вещества в воде Исследователи внедрили в роботизированную руку биосенсоры, которые помогут определить в воде наличие загрязняющих и опасных веществ.

Футбол «Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.

Политика Путин назвал произволом дело Голунова Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь» Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

Транспорт Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Технологии На Смоленской АЭС приступили к производству радиоизотопа кобальта На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока №3. Как сообщили на Смоленской АЭС, это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60 (Co-60), имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке.

Шоу-бизнес Лолита рассказала о своем диагнозе Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Музыка В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.

Армия и оружие В Минобороны обосновали снижение расходов на оборону Заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил о том, что тушенка не пропадет из солдатсткого рациона.

Здоровье Роспотребнадзор контролирует эпидобстановку в подтопленных территориях Иркутской области Управление Роспотребнадзора по Иркутской области держит на контроле ситуацию с эпидемиологической обстановкой в подтопленных территориях.

Армия и оружие В Североморске прошел круглый стол по спасению потерпевших бедствие в Арктике В Североморске прошло обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия по организации поисковых и спасательных действий на море в Арктике.