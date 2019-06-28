Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.
Читать в источнике
Оценить601
с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.РБКвчера в 16:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Общество
Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda)
Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Обновлено в 03:18
Политика
Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов
Обновлено в 06:28
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Роборуку наделили способностью определять опасные вещества в воде
Исследователи внедрили в роботизированную руку биосенсоры, которые помогут определить в воде наличие загрязняющих и опасных веществ.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь»
Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Обновлено в 05:22
Происшествия
На Васильевском острове сгорели сразу три автомобиля
Обновлено в 01:20
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Технологии
На Смоленской АЭС приступили к производству радиоизотопа кобальта
На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока №3. Как сообщили на Смоленской АЭС, это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60 (Co-60), имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Музыка
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски
Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Общество
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
В Минобороны обосновали снижение расходов на оборону
Заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил о том, что тушенка не пропадет из солдатсткого рациона.
Обновлено в 06:12
Футбол
Ваня Милинкович-Савич перешел из «Торино» в «Стандард»
Льежский «Стандард» арендовал вратаря «Торино» Ваню Милинковича-Савича с правом выкупа в конце сезона.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Роспотребнадзор контролирует эпидобстановку в подтопленных территориях Иркутской области
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области держит на контроле ситуацию с эпидемиологической обстановкой в подтопленных территориях.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В Североморске прошел круглый стол по спасению потерпевших бедствие в Арктике
В Североморске прошло обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия по организации поисковых и спасательных действий на море в Арктике.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33