Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.
Читать в источнике
с чего всё началось
Британский музыкант Элтон Джон написал
 в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
РБКвчера в 16:53

Подробнее о событии

Путин: Элтон Джон ошибается, обвиняя Россию в двуличии по отношению к секс-меньшинствам

Эхо Москвы05:04

Элтон Джон назвал «лицемерием» слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу

Вести.Ruвчера в 20:29

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Дождьвчера в 17:21

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Газета.Ruвчера в 18:15

Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе

РИА Новостивчера в 19:29

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

РБКвчера в 16:53

«Президент Путин, я нахожу ваши слова лицемерными». Элтон Джон обратился к президенту после его высказывания про ЛГБТ

Фонтанка.Рувчера в 16:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Политика

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Общество

Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda)

Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол

Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»

Обновлено в 03:18
Политика

Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов

Обновлено в 06:28
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика

Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Наука

Роборуку наделили способностью определять опасные вещества в воде

Исследователи внедрили в роботизированную руку биосенсоры, которые помогут определить в воде наличие загрязняющих и опасных веществ.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Новейший миномет «Дрок» поступит на вооружение Минобороны

Обновлено в 02:18
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь»

Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Обновлено в 05:22
Происшествия

На Васильевском острове сгорели сразу три автомобиля

Обновлено в 01:20
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Транспорт

Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления

ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Технологии

На Смоленской АЭС приступили к производству радиоизотопа кобальта

На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока №3. Как сообщили на Смоленской АЭС, это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60 (Co-60), имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Музыка

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски

Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Общество

Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии

РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие

В Минобороны обосновали снижение расходов на оборону

Заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил о том, что тушенка не пропадет из солдатсткого рациона.
Обновлено в 06:12
Футбол

Ваня Милинкович-Савич перешел из «Торино» в «Стандард»

Льежский «Стандард» арендовал вратаря «Торино» Ваню Милинковича-Савича с правом выкупа в конце сезона.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Роспотребнадзор контролирует эпидобстановку в подтопленных территориях Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области держит на контроле ситуацию с эпидемиологической обстановкой в подтопленных территориях.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В Североморске прошел круглый стол по спасению потерпевших бедствие в Арктике

В Североморске прошло обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия по организации поисковых и спасательных действий на море в Арктике.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное