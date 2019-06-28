с чего всё началось

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

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