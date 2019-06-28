Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FTРБК вчера в 16:53

с чего всё началось

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Политика В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.

Игры WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.

Экономика Заморозка тарифов ЖКХ в Петербурге сохранит рабочие места Заморозка тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Петербурге поможет сохранить несколько тысяч рабочих мест.

Происшествия Из затопленного Тулуна эвакуировано более 1,5 тысячи человек Из пострадавшего от наводнения города Тулун Иркутской области эвакуированы более 1,5 тысячи человек, об этом сообщают местные власти на своей странице во «ВКонтакте».

Политика Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.

Гаджеты Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes.

Авто Volkswagen Teramont вышел в продажу на российском рынке Кроссовер оснастили 2-литровым мотором мощностью 220 л.с. Кроме того, новинку предложат с 3,6-литровым V6 в двух вариантах форсировки на 249 и 280 л.с. По московским расценкам за менее мощную версию V6 транспортный налог составит 18 тыс. рублей, что гораздо выгоднее, чем 42 тыс. рублей, которые придется заплатить государству, выбрав топовую модификацию двигателя.

Авто Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.

Футбол «Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборах в Австрии.

Здоровье В США 25-летняя девушка три месяца питалась воздухом В Миннеаполисе (США) 25-летняя девушка, перешедшая на пранический образ жизни, три месяца питалась воздухом.

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Происшествия Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.

Происшествия Школьник загорелся во время научного эксперимента на уроке В Калифорнии школьник по имени Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за взрыва, который последовал после неудачного научного эксперимента на уроке.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.

Происшествия Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Батуми Пассажирский самолет из Екатеринбурга не смог приземлится в Грузии из-за непогоды: пассажиры рейса заметили в небе над Батуми сильную грозу.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Музыка На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.