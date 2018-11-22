Футбол

Эльмир Набиуллин: «Шальке» помог нам подготовиться к «Ростову»
Матч ТВ
03:55

Зенит — Ростов
25 ноября
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, как провел паузу в чемпионате, а также поделился мнением о ближайшем сопернике петербургской команды в РПЛ — «Ростове».
Матч ТВ03:55

Подробнее о событии

Набиуллин рассказал, чем «Шальке» помог «Зениту»

Мойка7806:25

Игрок «Зенита» Набиуллин: Мы разобрали игру «Ростова» и полностью готовы к матчу

78.ru05:15

Набиуллин: мы разобрали «Ростов» и полностью готовы к матчу

Чемпионат04:26

Набиуллин: «Зенит» в игре с «Шальке» подготовился к встрече с «Ростовом»

РИА Новости04:24

Сергей Семак: «Все 20 футболистов не могут одновременно устать»

Петербургский дневник04:19

Эльмир Набиуллин: «Шальке» помог нам подготовиться к «Ростову»

Матч ТВ03:55

Набиуллин: «„Шальке“ играл по схеме „Ростова“, так что мы хорошо разобрали ближайшего соперника»

Sport24.ru03:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Футбол

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 06:32
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Обновлено в 06:33
Футбол

Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 06:35
Футбол

Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от охраны.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 05:46
Футбол

Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 05:37
Футбол

Ругани может перейти из «Ювентуса» в «Рому»

Обновлено в 06:32
Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 05:49
Футбол

Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

Обновлено в 04:44
Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Зенит» реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч со «Славией»

Пресс-служба "Зенита" информирует о том, что клуб реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".
Обновлено в 05:53
Футбол

«Спартак» интересуется Меркуловым, Скопинцевым и Черновым

«Спартак» намерен усилить позиции крайних защитников в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:26
Футбол

Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
Обновлено в 02:54
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поучаствует в акции против насилия над женщинами.
Обновлено в 05:28
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 03:07
ещё по теме
Эльмир Рамилевич Набиуллин
Российский футболист
Российский футболист, защитник петербургского «Зенита».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное