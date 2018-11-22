Футбол

Эльмир Набиуллин: «Шальке» помог нам подготовиться к «Ростову»
Матч ТВ
03:55

Зенит — Ростов
25 ноября
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, как провел паузу в чемпионате, а также поделился мнением о ближайшем сопернике петербургской команды в РПЛ — «Ростове».
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Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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