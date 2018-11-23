Футбол
Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии
Эллардайс может стать новым главным тренером сборной ИрландииМатч ТВ01:16
Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии. Сообщается, что Эллардайс уже готов к переговорам с Футбольной ассоциацией Ирландии.
Матч ТВ01:16
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Футбол
Яка Бийол: Хотим стать первой командой, обыгравшей «Ахмат» в Грозном
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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
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Агент защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела Кароль Ксонто прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».
Обновлено в 03:36
Футбол
Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
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Антон Миранчук: «Слезы на глазах, когда вспоминаю о невезении в матчах ЛЧ»
Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч — особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься.
Обновлено в 03:20