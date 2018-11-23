Сэм Эллардайс Британский футболист

Английский футболист и футбольный тренер. Известен по тренерской работе в «Болтоне» с 1999 по 2007 годы, в «Ньюкасле» с 2007 по 2008 годы, в «Блэкберн Роверс» с 2008 по 2010 годы, в «Вест Хэм Юнайтед» с 2011 по 2015 годы и в «Сандерленде» с 2015 по 2016 годы.