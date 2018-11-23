Футбол

Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии
Матч ТВ
01:16

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии. Сообщается, что Эллардайс уже готов к переговорам с Футбольной ассоциацией Ирландии.
Матч ТВ01:16

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Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Матч ТВ01:16

Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Sportbox.RU01:16

Эллардайс может возглавить сборную Ирландии

Спорт-Экспресс00:26

Эллардайс может возглавить сборную Ирландии

Sport24.ruвчера в 18:48

СМИ: Сэм Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

РИА Новостивчера в 13:18

Эллардайс претендует на пост главного тренера сборной Ирландии

Евро-футбол.рувчера в 11:20

Эллардайс претендует на пост главного тренера сборной Ирландии

Sports.ruвчера в 10:55
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
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Сэм Эллардайс
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Известен по тренерской работе в «Болтоне» с 1999 по 2007 годы, в «Ньюкасле» с 2007 по 2008 годы, в «Блэкберн Роверс» с 2008 по 2010 годы, в «Вест Хэм Юнайтед» с 2011 по 2015 годы и в «Сандерленде» с 2015 по 2016 годы.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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