Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в МосгордумуBFM.ru 02:37
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей. Встреча состоится в 14:00 в ЦИК России.
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