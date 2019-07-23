Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в МосгордумуBFM.ru 02:37
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей. Встреча состоится в 14:00 в ЦИК России.
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны сократить использование рабочих тетрадей учениками школ.
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Армия и оружие
В Идлибе при авиаударах погибли 60 человек
Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
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