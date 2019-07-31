Экономика
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублейLenta.ru 09:28
Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать. Об этом The Bell сообщил бывший сослуживец силовиков, имя которого не называется. По словам собеседника издания, кто-то внутри ФСБ знал, что готовится такой транш.
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