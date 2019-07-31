с чего всё началось

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

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