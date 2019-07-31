Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничныхLenta.ru 08:27

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.
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с чего всё началось
Издания «Проект
» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
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Финансы

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Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
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Разработчики в своем блоге анонсировали обновление Chrome 76, в котором уже содержится защита режима инкогнито, а это заблокирует возможность слежки за пользователям сайтам с установленным специальным FileSystem.
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К некредитным финансовым организациям ужесточат требования

Кооперативам, ломбардам и другим некредитным финансовым организациям установят новые требования, чтобы они не превращались в финансовые пирамиды.
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Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
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В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
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Общая стоимость проекта оценивается в 500 миллиардов долларов.
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Обыски и выемку документов провели силовики в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.
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Алиса Образцова, адвокат экс-супруги Дениса Глушакова - Дарьи, рассказала о том, какие условия общения со своими детьми для бывшего капитана московского "Спартака" установил суд.
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