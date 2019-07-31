с чего всё началось

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.

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Армия и оружие Пентагон готовится к развертыванию войск США в Европе В документе указано, что министерство армии намерено заключить контракт на перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе.

Политика Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.

Политика США ввели санкции против главы МИДа Ирана Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Интернет Google представила обновление для своего браузера Chrome Разработчики в своем блоге анонсировали обновление Chrome 76, в котором уже содержится защита режима инкогнито, а это заблокирует возможность слежки за пользователям сайтам с установленным специальным FileSystem.

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