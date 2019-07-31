Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничныхLenta.ru 08:27
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.
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Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Авто
Названы 10 самых популярных премиальных кроссоверов в России
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых премиальных кроссоверов и назвали топ-10 самых популярных моделей данного сегмента по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 03:46
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Армия и оружие
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Общество
К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий
К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва». Они будут проходить с 1 по 4 августа.
Обновлено в 10:15
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Ярослав Михайлов, занимающий должность юриста, обратился к сотрудникам московской прокуратуры и попросил их проверить принадлежащий Максиму Галкину и его избраннице Алле Пугачевой большой особняк.
Обновлено в 13:54
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
В нашей стране празднуется День Тыла Вооруженных Сил
Ежегодно 1 августа в России отмечается памятная дата — День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, установленная Указом Президента 28 июля 2000 года.
Обновлено в 18:07
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Недомогающий» Бэйл играл в гольф во время матча «Реала»
Пока "Реал" уступал "Тоттенхэму" (0:1), валлиец спокойно играл в гольф, забивая мяч в 14-ю лунку во время финального свистка в футбольном матче.
Обновлено в 08:48
Кино
Фильм о Льве Яшине решили показать на стадионе «Динамо»
Идет работа над тем, чтобы премьера фильма о легендарном футбольном вратаре Льве Яшине была показана на стадионе «Динамо».
Обновлено в 10:02
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Баскетбол
Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/2016 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с подмосковными "Химками".
Обновлено в 06:31
Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено в 15:58
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Политика
Украинских моряков могут отпустить до октября
Адвокат украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, Николай Полозов заявил, что они могут быть освобождены в течение двух месяцев под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Обновлено в 03:15