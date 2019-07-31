с чего всё началось

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Происшествия В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.

Политика Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Авто Названы 10 самых популярных премиальных кроссоверов в России Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых премиальных кроссоверов и назвали топ-10 самых популярных моделей данного сегмента по итогам первого полугодия 2019 года.

Армия и оружие Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Общество К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва». Они будут проходить с 1 по 4 августа.

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 августа Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.

Экономика Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой Ярослав Михайлов, занимающий должность юриста, обратился к сотрудникам московской прокуратуры и попросил их проверить принадлежащий Максиму Галкину и его избраннице Алле Пугачевой большой особняк.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.

Армия и оружие В нашей стране празднуется День Тыла Вооруженных Сил Ежегодно 1 августа в России отмечается памятная дата — День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, установленная Указом Президента 28 июля 2000 года.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Футбол «Недомогающий» Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» Пока "Реал" уступал "Тоттенхэму" (0:1), валлиец спокойно играл в гольф, забивая мяч в 14-ю лунку во время финального свистка в футбольном матче.

Кино Фильм о Льве Яшине решили показать на стадионе «Динамо» Идет работа над тем, чтобы премьера фильма о легендарном футбольном вратаре Льве Яшине была показана на стадионе «Динамо».

Баскетбол Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с «Химками» Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/2016 в составе "Кливленда" российский центровой Тимофей Мозгов подписал контракт с подмосковными "Химками".

Авто Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.