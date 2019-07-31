Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничныхLenta.ru 08:27
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.
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Футбол
Шюррле стал игроком «Спартака» на правах аренды
Обновлено в 10:35
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами госкорпорации Роскосмос.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Политика
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Финансы
Курс доллара: рубль обвалился на новостях из США
Курс евро составляет сейчас 70,54 руб. Таким образом, курс доллара вырос в качестве реакции на итоги заседания регулятора США.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Религия
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Новый ухажер Ани Лорак опубликовал поцелуй с певицей
Ани Лорак, как известно, бросила своего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда узнала, что тот был не прочь приударить за девушками в ее отсутствие, однако новый ухажер певицы не многим отличается от ее бывшего мужа – он так же был замечен в супружеской неверности.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Мусоровоз насмерть сбил ребенка на Ставрополье
Обновлено в 08:32
Политика
Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями
«Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.
Обновлено в 00:59
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Экономика
EssilorLuxottica купит 76,7% GrandVision за 5,5 млрд евро
"EssilorLuxottica приобретет 76,72% акций в GrandVision по цене покупки за наличные, равной 28 евро за акцию, составляющие примерно 5,5 миллиарда евро", — говорится в релизе компании.
Обновлено в 08:33
Экономика
Правительство предложило внести изменения в закон о связи
Правительство РФ внесло в Госдуму проект изменений в закон о связи, по которому планируется сократить срок получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 14:30
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
США показали эскиз гиперзвукового глайдера
Raytheon представила облик гиперзвукового глайдера, который призван сокрушить противоракетную оборону России и Китая.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 05:31
Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Политика
Германия не примет участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что страна не будет принимать участия в операции США в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:47