с чего всё началось

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам. Об этом говорится в расследовании, опубликованном The Bell.

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Политика Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Космос Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами госкорпорации Роскосмос.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель ВМС США В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.

Экономика «Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Финансы Курс доллара: рубль обвалился на новостях из США Курс евро составляет сейчас 70,54 руб. Таким образом, курс доллара вырос в качестве реакции на итоги заседания регулятора США.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Религия Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Новый ухажер Ани Лорак опубликовал поцелуй с певицей Ани Лорак, как известно, бросила своего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда узнала, что тот был не прочь приударить за девушками в ее отсутствие, однако новый ухажер певицы не многим отличается от ее бывшего мужа – он так же был замечен в супружеской неверности.

Политика Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями «Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

Экономика EssilorLuxottica купит 76,7% GrandVision за 5,5 млрд евро "EssilorLuxottica приобретет 76,72% акций в GrandVision по цене покупки за наличные, равной 28 евро за акцию, составляющие примерно 5,5 миллиарда евро", — говорится в релизе компании.

Экономика Правительство предложило внести изменения в закон о связи Правительство РФ внесло в Госдуму проект изменений в закон о связи, по которому планируется сократить срок получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, сообщается на сайте кабмина.

Общество Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.

Армия и оружие США показали эскиз гиперзвукового глайдера Raytheon представила облик гиперзвукового глайдера, который призван сокрушить противоракетную оборону России и Китая.

Происшествия Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Энергетика Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.

Кино Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».